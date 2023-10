La serie Vikings: Valhalla si concluderà con la stagione 3 che sarà disponibile su Netflix nel 2024.

Lo show creato da Jeb Stuart è stato ideato come sequel di Vikings, firmato da Michael Hirst.

La serie era ambientata all’inizio dell’undicesimo secolo e seguiva le avventure leggendarie di alcuni famosi vichinghi, tra cui Leif Eriksson (Sam Corlett), Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), Harald Hardrada (Leo Suter) e il re normanno Guglielmo il Conquistatore. I protagonisti creavano il proprio percorso mentre lottavano per la sopravvivenza in un mondo in costante cambiamento ed evoluzione.

Tra gli interpreti c’erano anche Bradley Freegard, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Goran Visnjic, Laura Berlin, David Oakes, Pollyanna McIntosh, Soren Pilmark, Bradley James, Hayat Kamille, Marcin Dorocinski e Sofya Lebedeva.

Stuart, che era showrunner e produttore, ha dichiarato:

Sono così grato per aver avuto tre stagioni per raccontare le storie di Leif, Harald e Freydis. Sapevo dall’inizio che volevo mostrare l’evoluzione di come tre dei vichinghi più famosi sono diventati le icone che conosciamo oggi e lo abbiamo fatto. Spero che quando il pubblico vedrà la nuova stagione sarà entusiasta dalle nuove altezze a cui abbiamo portati questi eroi. Quando abbiamo iniziato questo progetto cinque anni fa, ho lavorato duramente con questo cast e questa troupe incredibili per delineare un percorso che speravamo tutti sarebbe stato soddisfacente. Ovviamente con delle figure storiche reali ci sono sempre più aspetti delle loro vite che potrebbero essere esplorati, ma dal punto di vista della storia sembrava saggio far concludere i viaggi di Leif, Freyids e Harald con la nostra terza stagione. E non vediamo realmente l’ora che i fan vedano la conclusione di questo capitolo della storia.

Che ne pensate del fatto che la stagione 3 di Vikings: Valhalla sarà l’ultima?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Deadline

I film e le serie imperdibili