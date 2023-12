Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Virgin River è ritornata sugli schermi di Netflix con gli episodi di Natale e lo showrunner Patrick Sean Smith ha condiviso qualche dettaglio sulla realizzazione delle due puntate e sul futuro della serie.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Il lavoro sulle puntate natalizie

Negli episodi Mel (Alexandra Breckenridge) va alla ricerca del suo padre biologico, che vive a Virgin River. In città, inoltre, c’è una gara per il miglior albero di Natale, situazione che causa qualche problema.

Smith ha rivelato che portare in vita delle storie ambientate a Natale è stato particolarmente divertente perché sembrava un’estensione naturale del senso di famiglia e calore che contraddistingue lo show. L’obiettivo era di realizzare qualcosa di visivamente “grande”, ma non esagerato. Patrick ha ricordato:

Doveva essere abbastanza fonte di ispirazione per poter vedere un luogo e pensare ‘Mi piacerebbe sedermi su quel divano accanto al fuoco con quella tazza di cioccolato o di vin brulè, e semplicemente essere alle prese con tutti questi eventi drammatici.

La ricerca del padre di Mel sembrava agli sceneggiatori un elemento tipico delle soap e lo showrunner ha ricordato che Virgin River ha sempre affrontato quegli aspetti per mantenere la serie interessante, offrire svolte e proporre sfide, il tutto facendo restare i personaggi realistici, come le emozioni che stanno affrontando. Lo showrunner ha spiegato:

Sapevo che volevo che gli episodi delle feste avessero un’atmosfera un po’ più leggera, considerando il peso degli eventi della quinta stagione. Erin Cardillo e Richard Keith, i miei numero due, hanno scritto entrambe le puntate ed è stato semplicemente un divertente desiderio che diventa realtà mostrare la vita in una piccola città di provincia e compiere una caccia al tesoro per immergerci in alcuni aspetti della storia di Virgin River, e capirla un po’ meglio oltre a scoprire qualcosa in più di questo uomo misterioso.

La scelta di far vivere Everett Reid, il padre di Mel interpretato da John Allen Nelson, a Virgin River ha permesso di dare spazio al fatto che Mel, pur essendo arrivati alla quinta stagione della serie, è ancora “nuova” nella comunità e ricordare che a Virgin River non c’è una strada principale o una piazza ed è facile poter vivere distante dal resto degli abitanti. Questo dettaglio permette di giustificare la sua presenza in città.

La svolta drammatica nella gravidanza di Mel

Per quanto riguarda la drammatica fine della gravidanza di Mel, lo showrunner ha svelato di aver parlato con i responsabili del network quando ha ideato la storia con lo scopo di rendere più profondo il legame tra Mel e Jack (Martin Henderson), affrontando qualcosa di importante insieme. Le prime stagioni erano infatte sugli aspetti romantici e sull’affrontare i rispettivi traumi. La perdita del bambino di Mel sembrava inoltre piuttosto realistica considerando il passato del personaggio e ha permesso di mostrare un evento che rappresentava una vera sfida per la coppia, oltre a mostrare la differenza tra Mark e Jack.

Insieme a Breckenridge sono state compiute molte ricerche per assicurarsi che gli eventi fossero realistici e l’attrice ha attinto anche a delle esperienze personali.

Un aspetto importante è stato inoltre quello di mostrare Jack mentre chiede aiuto per superare i suoi traumi e il team della produzione della serie ha sottolineato quanto fosse stato importante ritrarre quell’esperienza in modo autentico e serio, in rispetto per i tanti veterani che soffrono nella vita reale di stress post-traumatico.

Nella storia della serie non è trascorso nemmeno un anno dall’arrivo di Mel e lo showrunner ha spiegato che si tratta di trovare un complesso equilibrio tra i vari elementi che compongono la narrazione per mantenere realistico il racconto.

Cosa attendersi dalla stagione 6 di Virgin River

Gli sceneggiatori tengono inoltre a mente i romanzi scritti da Robyn Carr e al tempo stesso procedono per la propria strada, come avevano spiegato alla scrittrice quando è iniziato lo sviluppo dell’adattamento televisivo degli oltre 20 volumi.

Tra le scene più difficili da girare in questa stagione ci sono state le sequenze degli incendi, mentre nella sesta stagione ci sarà più spazio per la storia di Charmaine (Lauren Hammersley) e Calvin (David Cubitt), tenendo in considerazione che Mel e Jack tenteranno in ogni modo di aiutare l’amica.

Nei prossimi episodi, inoltre, si potrebbe mostrare Jack mentre riesce finalmente a realizzare qualche sogno, ma probabilmente il tentativo di costruire un campeggio di lusso è finito nella stagione cinque.

Brady, invece, interpretato da Benjamin Hollingsworth sarà ancora alle prese con qualche problema, anche se gli spettatori potranno comunque fare il tifo per lui perché sta cercando di fare la cosa giusta.

La situazione di Preacher (Colin Lawrence) e Kaia (Kandyse McClure) sarà legata alle conseguenze dell’identificazione del cadavere di Wes (Steve Bacic).

Patrick Sean Smith ha quindi ammesso che la storia che preferisce tra quella delle varie coppie è di Mel e Jack, che considera una coppia unica e fonte di ispirazione durante la scrittura delle puntate.

I fan, nella sesta stagione, saranno infine alle prese con una storia più leggera ma, al tempo stesso, complicata. Nello show ci sarà inoltre più spazio per gli aspetti romantici, soddisfando anche le richieste dei fan.

Che ne pensate delle dichiarazioni dello showrunner di Virgin River sugli episodi di Natale e sulla stagione 6?

Fonte: The Hollywood Reporter

I film e le serie imperdibili