Walker e lo spinoff Independence saranno al centro di un nuovo crossover grazie all’attore Justin Johnson Cortez.

Le due serie targate The CW sembra sarà coinvolto con un nuovo ruolo. Cortez interpreta in Walker: Independence il ruolo di Calian e ora sarà in Walker il Detective Sonny Alcala, della sezione omicidi. L’uomo ha lavorato da vicino con Cordell Walker (Jared Padalecki) e il capitano James (Coby Bell) per occuparsi di un caso. Il detective chiamerà ora Walker per cortesia, per informarlo di una morte relativa a un caso, ma ci sarà qualcosa di strano nella situazione.

Le due serie sono già unite dalla presenza di Matt Barr nel cast di entrambe e dall’apparizione di Jared Padalecki in Independence con un cameo.

La serie Walker vede come sceneggiatrice e produttrice esecutiva Anna Fricke. Padalecki è inoltre coinvolto come produttore in collaborazione con Dan Lin e Lindsey Liberatore di Rideback. Nel cast figurano anche Jeff Pierre, Keegan Allen, Mitch Pileggi, e Molly Hagan.

Il progetto prequel è stato invece scritto da Seamus Fahey, basandosi su una storia ideata con Anna Fricke, mentre la regia è stata affidata a Larry Teng.

Al centro della trama ci sarà Abby Walker (Katherine McNamara), una giovane di Boston il cui marito viene ucciso di fronte a lei mentre stanno viaggiando con destinazione l’Ovest. Consumata dal suo desiderio di vendetta, Abby incontra Hoyt Rawlins (Barr), un ribelle in cerca di uno scopo. La coppia si ritrova a Independence, Texas, dove incontrano dei cittadini che stanno nascondendo i loro demoni e dando caccia ai loro sogni, diventando agenti di cambiamento nella piccola città.

Che ne pensate del nuovo crossover tra Walker e lo spinoff Independence grazie a Justin Johnson Cortez?

Fonte: ComicBook