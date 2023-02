Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Jared Padalecki ha finalmente avuto il suo cameo in Walker Independence in occasione di una scena dell’episodio andato in onda giovedì sugli schermi americani.

La sequenza ha come protagonista Matt Barr, interprete di Hoyt Rawlins. Padalecki, che ha avuto la parte di un personaggio di cui non è stato rivelato il nome, ha scambiato una battuta divertente con Hoyt prima che i due scoprissero che entrambi volevano rapinare il prossimo treno. Dopo aver valutato la possibilità di collaborare, i due ladri hanno deciso che non c’era posto per entrambi e hanno estratto le pistole. Il duello è stato vinto da Hoyt.

Jared Padalecki, da tempo, aveva espresso il suo entusiasmo di apparire in Walker Independence:

Si tratta di qualcosa di cui abbiamo parlato fin dal momento in cui abbiamo ideato la serie. A prescindere che si tratti di un flashback su Walker o di un flash forward su Walker Independence, o mi riescano a camuffare abbastanza per farmi esistere in Independence, non semplicemente come Cordell Walker… Immagino alcuni modi divertenti per integrare i due mondi e mantenere quel Walker-verse e proporre qualche easter egg.

La star di Walker aveva ribadito:

Mi rifiuto di lasciar andare avanti Walker Independence senza una mia apparizione sullo schermo nel Texas del diciannovesimo secolo in qualche modo, aspetto o forma.

Che ne pensate? Siete felici che Jared Padalecki abbia avuto un cameo in Walker Independence?

Fonte: TVLine