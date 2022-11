Jared Padalecki ha svelato che c’è l’idea di realizzare un crossover tra la serie Walker e il progetto prequel Independence, nonostante le due serie siano ambientate a distanza di oltre un secolo.

L’interprete di Cordell Walker, impegnato anche come produttore esecutivo dei due show, ha infatti raccontato a TVLine:

Si tratta di qualcosa di cui abbiamo parlato e a cui abbiamo pensato fin dal primo giorno dell’ideazione di Walker Independence. E che si tratti di un flashback su Walker o di un flash-forward in Walker Independence, o se possono mettermi in costume in modo da farmi esistere in Independence, non come Cordell Walker, credo ci siano alcune idee divertenti per integrare le due serie e mantenere il Walker-verse in attività e regalare qualche easter egg.