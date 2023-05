The CW ha annunciato il rinnovo per la stagione 4 di Walker, mentre lo spinoff Independence è stato cancellato.

La prossima stagione dello show con Jared Padalecki sarà composta solamente da 13 puntate, numero inferiore rispetto a quello ottenuto in passato.

Il protagonista, coinvolto anche come produttore, ha dichiarato:

Sono così entusiasta e grato nel continuare l’eredità di Walker per un’altra stagione insieme ai nostri partner di CBS Studios e The CW. Non vediamo l’ora di rendere la quarta stagione più grande e migliore rispetto al passato e di coinvolgere ancora più fan nella famiglia di Walker.

Brad Schwartz, presidente di The CW, ha aggiunto:

Nel corso delle tre precedenti stagioni, Walker è diventata una delle serie con i risultati migliori su The CW con un gruppo di fan pieni di passione, e un fantastico cast e un team creativo guidati da Jared Padalecki, che ora è stato un protagonista sul network per oltre 20 anni. Mentre costruiamo un nuovo grande futuro per The CW, siamo elettrizzati nel rimanere in affari con i nostri partner di CBS Studios e non vediamo l’ora di avere di nuovo Walker nella nostra programmazione.