The CW ha confermato la cancellazione della serie Walker e Jared Padalecki ha condiviso online la sua reazione alla triste notizia.

I fan non avranno quindi una quinta stagione dello show e il network ha sottolineato che vogliono ringraziare il cast, gli autori, i registi e i produttori per il loro duro lavoro e impegno per quattro incredibili stagioni, oltre a rivolgere un pensiero speciale a Padalecki che è stato “membro della famiglia The CW per oltre 20 anni e essenziale per alcuni dei più grandi successi del network”.

L’attore ha invece scritto sui social:

Si tratta certamente di una notizia piuttosto dura, ma siamo così grati per la #WalkerFamily che è stata costruita, sul set e fuori. Sorriderò per sempre per gli anni che ho potuto trascorrere con il cast e la troupe, lo studio, il network e il fandom che hanno reso tutto questo possibile. Fino a quando cavalcheremo ancora.

Al centro della trama della serie c’era Cordell Walker (Padalecki), vedovo e padre di due figli con un proprio codice morale e che ritorna a casa ad Austin dopo una missione sotto copertura durata due anni.

Nel cast c’erano anche Ashley Reyes, Keegan Allen, Violet Brinson, Molly Hagan, Kale Culley, Coby Bell, Jeff Pierre, Mitch Pileggi e Odette Annable.

Anna Fricke aveva scritto e prodotto la serie la cui messa in onda si concluderà quindi sugli schermi americani il 26 giugno.

Che ne pensate della cancellazione di Walker? Siete dispiaciuti?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline