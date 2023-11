L’uscita di WandaVision in edizione home video steelbook include, tra i vari contenuti speciali, anche l’immancabile video dei blooper, che potete vedere qui sotto:

Qualche ora fa, dal web sono arrivate che le nuove immagini dedicate ad Agatha: Darkhold Diaries, la serie spin-off (inizialmente nota come Agatha: Coven of Chaos) che uscirà su Disney+ nell’autunno del 2024.

I pre-order per le edizioni in home video di alcune delle più importanti serie Disney+ sono partiti negli Stati Uniti lo scorso 28 agosto. La steelbook della prima stagione di Loki è uscita il 26 settembre (Loki), il 28 novembre toccherà per l’appunto a WandaVision e infine 12 dicembre approderanno in versione fisica le prime due stagioni di The Mandalorian. Qui sotto potete vedere le steelbook:

Ovviamente, per un’eventuale edizione italiana, vi invitiamo ad aspettare annunci ufficiali.

