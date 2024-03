Henry Cavill ha confessato di non aver ancora trovato il tempo per giocare alla decima edizione di Warhammer 40000.

Parlando con ComicBook.com per promuovere il suo nuovo film The Ministry of Ungentlemanly Warfare, all’attore è stato chiesto quale fosse il suo esercito preferito nell’edizione più recente di Warhammer 40,000:

Non ho giocato alla Decima Edizione. Ma a prescindere, sono pur sempre un Adeptus Custodes.

Cavill rimane fedele agli Adeptus Custodes, che rappresentano la forza di guerrieri più elitaria all’interno dell’Imperium. Il compito principale dei Custodes è quello di proteggere l’Imperatore dell’Umanità, il dio sovrano dell’umanità. Cavill aveva già condiviso le foto del suo esercito di Custodes nel 2022 e occasionalmente ha parlato del suo amore per la fazione.

Il brand ha debuttato 40 anni fa e ha dato vita a vari giochi, progetti animati, romanzi, videogame e molto altro materiale.

Warhammer 40.000 è ambientato in un futuro distante in cui l’umanità è sull’orlo di quello che potrebbe essere il suo momento migliore o il periodo più oscuro, tra imperi alieni, corruzione e creature di vario tipo.

