Sono stati annunciati oggi i dati finanziari di Warner Bros. Discovery relativi all’ultimo trimestre del 2023. Sul fronte del numero di abbonati globali ai servizi streaming dell’azienda, la cifra è arrivata a 97.7 milioni – includendo 1.3 milioni di abbonati di BluTV, piattaforma turca acquisita proprio a dicembre 2023.

Calano però del 7% i ricavi complessivi: 10.3 miliardi di dollari, quando un anno prima erano 11 miliardi di dollari. In particolare, calano i ricavi degli studios (-19%), principalmente per via della paralisi causata dagli scioperi degli sceneggiatori e degli attori: conseguenze che continueranno a farsi sentire anche nei dati del primo trimeste del 2024. Lo stop alle produzioni, però, ha generato un maggiore flusso di cassa che ha permesso a David Zaslav di intervenire nuovamente sull’ingentissimo debito della compagnia: nell’intero anno, Warner Bros. Discovery ha ripagato 5.4 miliardi di dollari di debito. “Abbiamo un robusto piano d’attacco per il 2024,” ha spiegato Zaslav agli azionisti, “che include l’apertura della piattaforma streaming Max in diversi territori internazionali, una linea di produzione di film e serie tv più creativa, e ulteriori progressi nel raggiungimento dei nostri obiettivi finanziari a lungo termine”.

Sul fronte cinematografico i ricavi sono andati meglio del previsto (in particolare su film come Aquaman e il regno perduto), a 3.17 miliardi di dollari (-17% anno su anno) mentre preoccupa il continuo calo nella raccolta pubblicitaria sui canali televisivi: questo trimestre il rallentamento è stato del 14%. Si tratta di uno dei dati che preoccupano maggiormente gli azionisti, perché buona parte dei ricavi di Warner Bros. Discovery provengono dalla televisione, che è in calo costante ormai da diversi anni per via del cosiddetto cord-cutting. Nonostante WBD abbia una strategia ben avviata sul fronte dello streaming, i ricavi non riescono a essere paragonabili (+3%, 2.5 miliardi di dollari). Non a caso, ancora una volta il titolo viaggia in negativo a Wall Street, perdendo il 9% dopo l’annuncio delle trimestrali. Nell’ultimo anno il titolo WBD ha perso il 39% in borsa.

Tra le notizie positive, il calo nelle perdite, ridotte a 400 milioni di dollari nel trimestre contro i 2.1 miliardi di dollari di un anno fa.

