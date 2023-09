Warner Bros Television ha deciso di sospendere gli accordi presi con alcuni dei creatori più importanti, tra cui la Greg Berlanti Productions e Bad Robot di J.J. Abrams, mentre continua lo sciopero degli sceneggiatori.

Lo studio, secondo quanto riporta Deadline, ha deciso di mettere in pausa gli impegni stretti, anche con la Doozer Productions di Bill Lawrence e la Kaling International di Mindy Kaling, come accaduto a maggio con Chuck Lorre Prods. e a giugno con la casa di produzione di John Wells.

WBTV ha inviato delle lettere in cui spiegavano la situazione a showrunner e autori che non avevano serie in fase di produzione o post-produzione e, dopo tre mesi di sciopero, è avvenuto anche con alcuni dei nomi di punta dello studio.

Per ora Warner non ha deciso di cancellare gli accordi presi, ma solo di sospenderli fino a quando non riprenderanno le attività.

Fonte: Deadline



