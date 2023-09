Warner Bros. Discovery ha annunciato un calo negli utili del 2023 con delle perdite che oscilleranno fra i 300 e i 500 milioni di dollari rispetto alle previsioni iniziali.

La motivazione principale, ha spiegato, è da rintracciare “in predominanza negli scioperi in corso“.

Nel comunicare i dati aggiornati, lo studio ha dichiarato che “sebbene WBD speri che gli scioperi vengano risolti presto, non può prevedere quando effettivamente termineranno. Con entrambi in sindacati in sciopero, la compagnia si aspetta che l’impatto sulle finanze di WBD persisterà fino alla fine del 2023“.

Ha poi aggiunto:

WBD continua a dare priorità e a lavorare diligentemente con altri leader del settore per risolvere gli attuali scioperi di WGA e SAG-AFTRA in maniera giusta e che rifletta il lavoro importante di sceneggiatori e attori.

L’amministratore delegato di Warner Bros. Discovery David Zaslav commenterà le ultime notizie durante la conferenza con gli investitori Goldman Sachs di San Francisco che si terrà oggi.

Sciopero degli attori: gli ultimi aggiornamenti

