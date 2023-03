Welcome to Derry è la nuova serie che riporterà sugli schermi televisivi l’universo creato da Stephen King e l’attore Bill Skarsgård ha ora parlato della possibilità di riprendere il ruolo di Pennywise.

La star dei due film tratti da IT, ha dichiarato a Jake’s Takes:

Vedremo che idee avranno e cosa faranno con la serie. Attualmente non sono coinvolto.

Bill ha quindi condiviso il suo consiglio al potenziale erede nell’iconica parte:

Se qualcuno di diverso avrà il ruolo, il mio consiglio sarebbe: rendilo tuo, appropriatene, divertiti. Quello che ho pensato fosse così piacevole del personaggio è il modo in cui era incredibilmente astratto.

Skarsgård ha proseguito ricordando che, per interpretare Pennywise, ha dovuto provare a decifrare molti elementi tratti dal libro di King:

Ho realmente apprezzato quell’aspetto e ho poi potuto formare il personaggio. E il libro, in quel modo, è realmente un dono. Quindi se qualcuno dovrà interpretare il personaggio, consiglio di leggere il romanzo e trovare tutti gli indizi, in modo che si possa trarre le proprie conclusioni.

La serie Welcome To Derry sarà un racconto prequel rispetto agli eventi raccontati in IT e seguirà degli eventi sovrannaturali che avvengono nella cittadina del Maine.

Che ne pensate del commento di Bill Skarsgård alla serie Welcome to Derry? Lasciate un commento!

Fonte: Jake’s Takes