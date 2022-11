HBO Max ha annunciato lo sviluppo della serie Welcome to Derry, ideata come prequel dei film di It e nuovi aggiornamenti anticipano che il progetto proporrà dei “folli momenti paurosi”.

Sarah Aubrey, a capo dei contenuti originali della piattaforma di streaming, ha spiegato:

Abbiamo lavorato davvero a stretto contatto con Jason Fuchs, Brad Caleb Caine, Andy Muschietti e Barbara Muschietti. Si sono così addentrati in questa mitologia e hanno un fermo controllo sulla narrazione dedicata a questi personaggi e sui folli momenti di spavento che stanno inserendo nelle cose. Alle volte penso ‘Quale problema avete?’. Semplicemente tutti i modi folli a cui hanno pensato per terrorizzarci…

La produttrice ha quindi aggiunto:

Sentirete parlare più concretamente di quel progetto in fase di sviluppo molto presto… Andy è davvero coinvolto in ogni aspetto del progetto, quindi quella è la vera ricetta per il successo e per deliziare i fan.

La storia di Welcome To Derry sarà ambientata prima di quanto mostrato nei film in cui un gruppo di ragazzini, che diventano poi adulti, si ritrovano alle prese con il terrificante Pennywise. Nei film si accenna al passato della creatura, presente in vecchie fotografie, ritagli di giornali e disegni.

Bisognerà quindi attendere per scoprire qualche dettaglio in più sulla serie Welcome to Derry e sul periodo in cui sarà ambientata la storia.

Fonte: Variety