La stagione 4 di Westworld si è conclusa anche in lingua italiana nella serata di ieri, e Lisa Joy, showrunner della serie tv, ha deciso di parlare delle morti dei personaggi. Per non incappare in spoiler, non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

In una lunga analisi al fianco di Deadline, Lisa Joy ha parlato del destino dei protagonisti, svelando qualche retroscena.

Dolores

La protagonista di Westworld ha ripreso coscienza di se, nonostante non abbia più il corpo fisico, e ora avvierà l’ultimo test nel Sublime.

La Valle dell’Aldilà è isolata dal mondo, e quei residenti sono al sicuro, e Dolores è al sicuro, beh, Christina, non Dolores. Quindi, è viva parlando della sua perla, il suo tipo di CPU è stata caricata in questo posto dove sono andati tutti gli altri residenti, e ci si chiede, cosa è davvero vivo? Il suo corpo fisico esiste? No, e non è esistito per tutta la stagione. È stata letteralmente in un giardino recintato, ma ora quel giardino recintato è stato inviato a una sorta di infinito digitale dove presumibilmente potrà creare qualsiasi mondo desideri.

Charlotte Hale e William

Dopo aver ucciso William e averne distrutto la perla, Hale si reca a bordo della spiaggia e distrugge la propria, spegnendosi.

Come muore un residente? Se schiacci la tua CPU in quel modo; è lì che risiede l’anima del residente, per così dire. Quindi, sì, non avremo più Hale.

Caleb

Dopo aver salvato la figlia e averla fatta scappare, il corpo fittizio di Caleb crolla. Non sappiamo se ci sono altre copie nei laboratori della Delos.

Ecco come funziona quella tecnologia. In realtà l’esperimento è iniziato nell’episodio della seconda stagione con il signor Delos, dove l’Uomo in Nero sta facendo test per l’immortalità. Stanno cercando di realizzare questo progetto segreto di immortalità in cui se replichi perfettamente una persona e la metti in questa CPU, puoi sostanzialmente permettere a quella persona di vivere per sempre. E quello che hanno scoperto è che combinando la mente e l’anima della CPU di una persona all’interno di un corpo artificiale, si comporta come un corpo che rifiuta una donazione di organi. Ed è per questo che si rompono ma ogni soggetto dura per periodi sempre più lunghi. Ma alla fine è come se la mente sapesse che questo non è reale e si causa un malfunzionamento, quindi è quello che stava facendo Hale con Caleb. Lo riportava indietro ancora e ancora e lo guardava degradare, mentre cercava qualche verità che credeva l’uomo le avesse nascosto.

Maeve, Bernard, e il vero William

Maeve è morta per colpa del finto William, e lo stesso destino è toccato anche a Bernarde al vero William. Lisa Joy non ha fornito spiegazioni sul futuro dei tre personaggi.

La showrunner ha però affermato che potremo rivedere alcuni dei volti scomparsi, ma non tutti:

Ci sono modi per evocare i personaggi. Ci sono dei volti che rivedremo, ma non tutti. Certe morti vanno rispettate.

