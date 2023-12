What We Do in the Shadows

I vampiri di What We Do in the Shadows rientreranno definitivamente nelle loro bare, infatti, la comedy targata FX si concluderà con la sesta stagione, come confermato da Vulture.

Ispirato all’omonimo film di Jemaine Clement e Taika Waititi, “What We Do in the Shadows” è un falso documentario che narra la vita quotidiana, o meglio notturna, di quattro vampiri che vivono insieme da centinaia di anni a Staten Island. In seguito a un’inaspettata visita da parte del loro padrone e signore oscuro, i vampiri ricordano il compito che era stato loro assegnato più di un secolo prima, quando sono arrivati a New York, ovvero il dominio totale e completo del Nuovo Mondo. Ma qual è il modo migliore per ottenere tale dominio? La troupe li accompagna alla ricerca della risposta.

Nel cast della serie ci sono Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillén, Mark Proksch e Kristen Schaal. Waititi e Clement sono produttori esecutivi della serie e appaiono anche come guest star. La serie ha ottenuto numerose nomination agli Emmy in cinque stagioni, tra cui quella per la categoria Outstanding Comedy Series nel 2020 e nel 2022.

FX aveva rinnovato What We Do in the Shadows per la sesta stagione a giugno del 2022 come parte di un rinnovo di due stagioni. La quinta stagione si è conclusa ad agosto con una stagione di 10 episodi. La data della première della sesta e ultima stagione non è ancora stata annunciata.

LEGGI ANCHE: What We Do In The Shadows 5: il trailer dei nuovi episodi svela la situazione dei protagonisti

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.