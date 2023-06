What We Do in the Shadows

Il 13 luglio debutterà sugli schermi di FX la stagione 5 di What We Do In The Shadows e online è stato condiviso il trailer delle puntate inedite.

Nel video si svela la situazione dei protagonisti dopo che la storia si era conclusa con il cliffhanger che mostrava Guillermo (Harvey Guillen) convincere il suo amico Derek (Chris Sandiford) a trasformarlo in un vampiro, ma la trasformazione potrebbe richiedere anche settimane prima che se ne notino le conseguenze.

Laszlo cerca di capire il motivo della trasformazione incompleta, mentre Nandor diventa geloso. Colin prova a farsi eleggere e Nadja scopre una maledizione e prova a rientrare in connessione con la sua casa ancestrale.

Al centro della trama ci sono i vampiri Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry), Nadja (Natasia Demetriou) e Colin Robinson (Mark Proksch) mentre affrontano il mondo moderno a Staten Island insieme all’umano Guillermo (Harvey Guillén).

Il gruppo di personaggi affronterà problemi di vario genere, rappresentati in modo esilarante seguendo le disavventure dei vampiri centenari alle prese con la società contemporanea.

Che ne pensate del trailer della stagione 5 di What We Do In The Shadows, in arrivo su FX?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Indiewire