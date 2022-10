Hulu ha ordinato la produzione di dieci episodi della serie Interior Chinatown, un progetto composto da dieci episodi che vedrà Taika Waititi impegnato alla regia del pilot.

Il progetto, in fase di sviluppo dall’autunno 2020, avrà come star Jimmy O. Yang (Crazy & Rich, Silicon Valley) nel ruolo di Willis Wu. Il giovane che lavora in un procedural poliziesco intitolato Black & White e si ritrova a essere per caso un testimone di un crimine. Willis inizia così a scoprire una rete criminale esistente a Chinatown, svelando alcuni segreti di famiglia e scoprendo cosa vuol dire essere al centro dei riflettori.

Waititi sarà coinvolto dietro la macchina da presa e in veste di produttore esecutivo del progetto che avrà Charles Yu impegnato come creatore, sceneggiatore e showrunner.

Il team della produzione comprende anche Elsie Choii per Rideback, Dan Lin, Lindsey Liberatore, Jeff Skoll di Participant, Miura Kite e Garrett Basch di Dive.

Fonte: Variety