Stranger Things 4, Taika Waititi è infastidito dal successo ottenuto da Kate Bush grazie alla serie

Stranger Things 4 ha riportato in cime alle classifiche il brano Running Up That Hill di Kate Bush, ma Taika Waititi, suo grande fan, ha dichiarato di non esserne per niente felice.

In un’intervista rilasciata a NMe, il regista di Thor: Love and Thunder ha risposto parlando della possibilità che il film Marvel aumenti la popolarità dei Guns N’ Roses come accaduto con Kate Bush dichiarando:

Vuoi dire come hanno rovinato Kate Bush? Amo quella serie, ma essendo qualcuno che prova un reale senso di proprietà nei confronti della musica di Kate Bush… Sono davvero infastidito! Sono diventato uno di quei vecchi idioti che pensano ‘Questi ragazzini non hanno mai ascoltato Kate Bush, hanno ascoltato una canzone in una serie televisiva! Non conoscono Kate Bush! Io conosco Kate Bush!

Christian Bale aveva rivelato che nel film della Marvel inizialmente era prevista la presenza di alcuni brani di Kate Bush e Waititi ha confermato:

Prima di Stranger Things! Sì, c’erano alcune canzoni di Kate Bush che volevo fossero presenti. Dovevamo avere This Woman’s Work che sarebbe stata grandiosa per una scena con il personaggio di Natalie Portman.

Fonte: NME