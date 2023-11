White Collar potrebbe tornare sugli schermi: Matt Bomer ha infatti svelato a TVLine che si è parlato di un possibile revival.

L’attore, protagonista dello show targato USA Network dal 2009 al 2014, ha spiegato:

Nel 2020, durante una reunion organizzata da Stars in the House, Matt aveva parlato di un possibile revival con il creatore della serie, Jeff Eastin, dichiarando:

Nel cast c’erano anche Tim DeKay, Tiffani Thiessen e Willie Garson, la cui morte nel 2021 porterebbe a un’importante assenza nella storia.

Bomer ha spiegato:

Ovviamente quella è la prima cosa che mi è venuta in mente, ma quello che Jeff Eastin ha presentato a me a Tim penso che renda onore al suo contributo allo show e a lui come persona. Non sarei mai coinvolto di nuovo in un progetto se non fosse così. Penso ci sia un modo in cui faccia parte ancora della serie.