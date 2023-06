Inizialmente il gruppo di protagonisti di Will and Grace era composto da cinque elementi, tra cui c’era anche Cress Williams.

Lo hanno rivelato Eric McCormack e Sean Hayes nel primo episodio del nuovo podcast Just Jack & Will. I due hanno svelato che il pilota vedeva protagonisti loro, Debra Messing, Megan Mullally e anche Cress Williams. McCormack ha raccontato:

C’erano cinque personaggi come attori regolari. E il quinto era il mio socio nel mio piccolo studio legale.

Ha poi proseguito a descrivere il personaggio come un “ragazzo etero” probabilmente ebreo e con un’amicizia con Will altrettanto importante come quella con la Grace di Messing e il Jack di Hayes.

Ma il regista James Burrows disse ai creatori di Will & Grace David Kohan e Max Mutchnick che cinque protagonisti erano troppi. McCormack ha aggiunto:

Mi sono sentito così male. Non è stato niente che abbia fatto o non abbia fatto… Semplicemente non si adattava a quello che doveva essere la serie tv.

Williams è stato tra i protagonisti di ER per diverse stagioni, ed è poi diventato il supereroe di The CW Black Lightning.

Will & Grace è andato in onda negli Stati Uniti sulla NBC dal 1998 al 2006 per poi tornare con un revival di tre stagioni dal 2017 al 2020. In Italia la serie originale veniva trasmessa da Tele+ e Italia 1, mentre il revival è stato trasmesso da La5, Italia 1 e Premium Stories.

