La data di uscita in Italia, su Sky e in streaming su NOW, della stagione 2 di Winning Time: L’ascesa della dinastia dei Lakers, è stata svelata: l’appuntamento è stato fissato per il 28 agosto.

Firmata Adam McKay (Don’t Look Up, Succession) e targata HBO, la serie – di cui è stato condiviso il poster ufficiale – racconta l’età dell’oro dell’NBA, quando i Los Angeles Lakers entrarono, grazie alle loro gesta sportive e non solo, nella leggenda del basket mondiale.

La seconda stagione continua a esplorare la vita professionale e personale dei Los Angeles Lakers degli anni Ottanta, senza tralasciare le diatribe sportive con le altre squadre (i Celtics su tutte). I nuovi episodi si concentrano sul periodo immediatamente successivo alle finali del 1980, fino al 1984, e culminano nella prima rivincita professionale delle più grandi stelle dell’epoca: Magic Johnson e Larry Bird.

Ricchissimo il cast dei nuovi sette episodi: John C. Reilly nei panni del proprietario della squadra, Jerry Buss; Quincy Isaiah, Solomon Hughes e Sean Patrick Small in quelli, rispettivamente, di Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar e Larry Bird; Jason Clarke a interpretare il campione NBA e dirigente dei Lakers Jerry West; Jason Segel (How I Met Your Mother) nei panni di Paul Westhead, professore di lettere trasformatosi in assistente coach della squadra; Adrien Brody interpreta il coach Pat Riley; Michael Chiklis nei panni del coach dei Boston Celtics Red Auerbach.

Nel cast anche Gaby Hoffmann, Hadley Robinson, DeVaughn Nixon, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Spencer Garrett, Molly Gordon, Joey Brooks, Delante Desouza, Jimel Atkins, Austin Aaron, McCabe Slye, Thomas Mann, Gillian Jacobs, Rob Morgan.

Winning Time: L’ascesa della dinastia dei Lakers è tratta dal libro Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s dello scrittore sportivo Jeff Pearlman. Produttori esecutivi Adam McKay e Kevin Messick per Hyperobject Industries; showrunner, produttore esecutivo, scrittore e co-creatore Max Borenstein; produttore esecutivo Scott Stephens; produttore esecutivo, scrittore e co-creatore Jim Hecht; produttore esecutivo e scrittore Rodney Barnes; produttore esecutivo e regista degli episodi 1, 6 e 7 Salli Richardson-Whitfield; produttore esecutivo Jason Shuman.

Che ne pensate? Stavate aspettando la data di uscita della stagione 2 della serie Winning Time: L’ascesa della dinastia dei Lakers?

Fonte: Comunicato stampa Sky