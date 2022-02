HBO ha pubblicato i poster ufficiali di, ognuno con protagonista uno dei membri del cast dello show. Inoltre è stato annunciato che lo show debutterà il prossimo 6 marzo su HBO e HBO Max, ma al momento non sappiamo chi si occuperà della distribuzione nel nostro paese.

Nei tredici poster, che potete vedere qui sotto, gli attori sono pronti a scendere in campo, sullo sfondo viola e giallo dei Lakers. Il cast della serie conta un alto numero di attori tra cui Quincy Isaiah, John C. Reilly, Jason Clarke, Adrien Brody, Gaby Hoffmann, Tracy Letts, Jason Segel, Julianne Nicholson, Hadley Robinson, DeVaughn Nixon, Dr. Solomon Hughes, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Spencer Garrett, Sarah Ramos, Molly Gordon, Joey Brooks, Desouza, Jimel Atkins, Austin Aaron, Jon Young, Rob Morgan, e Sally Field.

La serie in dieci episodi è basata sul libro Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s di Jeff Perlman ed è prodotta da Adam McKay.

Qual è il vostro poster preferito di Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se volete, sui nostri canali social.

Fonte: Collider