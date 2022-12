The Witcher: Blood Origin distrutto dal pubblico su RottenTomatoes, potrebbe essere review bombing

Il giorno di Natale è uscito su Netflix The Witcher: Blood Origin, l’attesa miniserie ambientata 1200 anni prima della serie principale. Piagata da problemi di produzione, Blood Origin ha visto un taglio nel numero di episodi (che sono solo quattro), e dopo aver subito scure della critica ora riceve un duro giudizio anche dal pubblico.

Il riferimento è, ovviamente, Rotten Tomatoes, dove la serie ha ottenuto solo il 38% di recensioni positive: 9 su 24 complessive (per ora). L’Audience Score è ancora più impietoso: solo l’8%, uno dei peggiori di sempre per una serie Netflix, come sottolineato da Forbes. Va detto che parte di questo astio potrebbe essere relativo anche alla “protesta” dei fan nei confronti dell’addio di Henry Cavill al franchise.