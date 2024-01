Dopo un periodo di pausa per gran parte del 2023, le riprese della serie Marvel Wonder Man sembrano essere ripartite. Sabato sono infatti apparse online delle foto del set della serie, che mostrano le sembianze dell’omonimo Vendicatore di Yahya Abdul-Mateen II su del materiale promozionale per una prima cinematografica. Sia Wonder Man che Daredevil: Born Again erano in fase di lavorazione quando le riprese sono state interrotte a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori dello scorso anno.

Le più recenti immagini dal set confermano che il personaggio di Simon Williams interpretato da Abdul-Mateen è una celebrità nel Marvel Cinematic Universe e si presenterà con il suo nome da supereroe durante la promozione del film. Di seguito, potete trovare alcune foto estratte dal film.

🚨Mais fotos do set de 'WONDER MAN'. pic.twitter.com/2CseouCCaO — Taverna Marvel (@TavernaMarvel) January 13, 2024

Wonder Man dovrebbe far parte del nuovo programma Marvel Studio Marvel Spotlight, in cui i progetti sono meno legati ad altre uscite del franchise. Marvel Spotlight ha le sue origini nella storia editoriale lunga 85 anni della Marvel Comics: Spotlight era una serie a fumetti antologica introdotta nel 1971, dove sono nati Ghost Rider e Spider-Woman.

Siete curiosi di questo nuovo progetto Marvel? Ditecelo nei commenti.

Fonte: Taverna Marvel