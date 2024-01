In occasione di un’intervista con Comicbook, i produttori Brad Winderbaum e Richie Palmer hanno parlato di Echo, la serie Marvel Spotlight che debutterà su Disney+ il 9 gennaio.

Sulla nuova etichetta dei Marvel Studios, Winderbaum ha spiegato:

È un po’ come nei fumetti, dove ci sono certe storie collegate e che fanno parte di una narrazione più grande, e poi ci sono altre storie più indipendenti e incentrate su personaggi specifici come nel caso di Echo.

L’etichetta Spotlight rappresenta un’occasione per gli spettatori più casuali che non sanno cos’è successo nell’ultimo film di Avengers di godersi queste serie in autonomia.