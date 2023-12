In Italia la serie, composta da sei episodi, è andata in onda su Fox a partire dal 26 gennaio 2016.

Rolling Stone riporta un interessante storia su un “misterioso” brano inserito nella serie FOX X-Files. Nel quinto episodio della sesta stagione, in Italia intitolato “Area 51 II”, Fox Mulder (David Duchovny) e l’agente del governo Morris Fletcher (Michael McKean) si scambiano misteriosamente le loro personalità. Durante una scena ambientata in un bar, in cui sono presenti entrambi gli attori, si sente in sottofondo una triste canzone honky-tonk. Il brano però non è presente nei titoli di coda della puntata, né è stato incluso in un album degli anni Novanta a tema X-Files: per lungo tempo, sono rimasti dunque ignoti il suo titolo e il suo autore.

Negli ultimi anni, i fan della serie hanno cominciato compulsivamente a cercare informazioni online, senza trovare nulla, e, all’inizio di questa settimana, il brano misterioso è diventato l’argomento di un nuovo thread su Twitter. Così, qualche giorno fa, Dan Marfisi, musicista e cantautore di lunga data, ha ricevuto un messaggio da un amico compositore. “Mi ha chiesto: ‘Hai scritto questa canzone per X-Files?'”. racconta. “‘Dovresti andare su Twitter e controllare questi thread. Diventerai un eroe'”. L’artista non aveva idea di cosa stesse parlando il suo amico, ma, quando ha dato un’occhiata ai social, ha potuto constatare le tante discussioni su un pezzo che aveva scritto 25 anni fa e a cui non aveva quasi più pensato.

Si tratta di Starting at the Stars, canzona scritta e registrata da lui e Glenn Jordan, un veterano delle colonne sonore. Grazie a un legame con Mark Snow, autore del tema di X-Files, era stato chiesto loro di scrivere una canzone in stile country per la scena del bar. “Ricordo che qualcuno disse: ‘Sarebbe fantastico se poteste scrivere una canzone d’amore indirizzata da uno rapito dagli alieni all’alieno che è scomparso’“, racconta Jordan.

Il brano venne dunque inserito nell’episodio, ma, fino ad oggi, né Marfisi né Jordan erano a conoscenza di quanto a lungo i fan avessero indagato in merito. Il primo non ne possedeva nemmeno una copia, in nessun formato. “Amici e membri della mia famiglia mi hanno detto: “Sapevo di questa canzone e della ricerca da anni“, racconta. “Mi sono detto: ‘Davvero? Sono l’unico a non saperlo?“. Mistero risolto!

