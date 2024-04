Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 5 di X-Men ’97 ha sconvolto il pubblico, con una serie di morti inattese, in questo articolo elencheremo tutti i caduti di Genosha. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura.

L’attacco delle Sentinelle giganti ha messo in ginocchio Genosha e molti dei suoi abitanti e ospiti. Il nome più importante a cadere è ovviamente Gambit, che muore tra le braccia di Rogue per salvare i sopravvissuti.

L’altro nome illustre è Magneto, il signore del Magnetismo viene distrutto (almeno apparentemente) insieme ai Morlocks che stava proteggendo. Tra questi anche il giovane Leech, apparso più volte nelle stagioni della serie originale.

Anche Callisto, capo dei Morlock fa la stessa fine del suo gruppo, piegandosi al potere distruttivo delle Sentinelle.

È poi l’ora di contare i mutanti potenzialmente morti, partendo da Nightcrawler, che è però al centro del nuovo trailer, quindi è sopravvissuto.

Banshee e Marrow sono stati presi in pieno dal raggio della Sentinella, mentre tra i corpi distesi a terra possiamo vedere Sebastian Shaw, Madelyn Pryor (il clone di Jean) e Squid Boy. Questi personaggi sono morti fino a prova contraria, e dovremmo attender ei prossimi episodi per saperne di più.

