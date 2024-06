Variety riporta in esclusiva che Prime Video distribuirà Like a Dragon, una serie adattamento live-action del celebre gioco SEGA Yakuza: Like a Dragon.

La serie d’azione a tinte crime in sei parti è diretta da Take Masaharu (“100 Yen Love”) e Takimoto Kengo (“Kamen Teacher”) e ha per protagonista Takeuchi Ryoma nei panni di Kiryu Kazuma.

Il debutto è previsto in due parti il 25 ottobre e il 1 novembre, con versioni sottotitolate e doppiate in 30 lingue.

La storia è ambientata in due archi temporali, nel 1995 e nel 2004, e segue la vita, gli amici di infanzia e le ripercussioni delle decisioni di un guerriero della Yakuza temibile e senza pari che crede fermamente nella giustizia, nell’umanità e nei suoi doveri.

