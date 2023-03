L’arrivo dell’inverno per il gruppo di adolescenti di Yellowjackets ha rappresentato una sfida ardua per il team di produzione della seconda stagione della serie. Incaricata ad occuparsi di questa inevitabile incombenza è stata Margot Ready. L’arrivo della neve è stato un elemento che ha dato del filo da torcere soprattutto perché le riprese principali dei nuovi episodi si sono svolte la scorsa estate a Vancouver.

“In realtà ricordo, ironia della sorte, di aver letto un articolo sulla seconda stagione prima di entrare nella serie che avrebbero girato in estate a Vancouver, e che quindi ci sarebbe stata molta neve. E mi sono detta: “Oh, cavolo, come faranno? Complimenti a voi, ragazzi”. Non sapendo che sarei stata io a farlo“, ha raccontato Margot Ready.

L’estate a Vancouver non era l’unico fattore limitante. La baita nella linea temporale degli anni ’90 è stata usata con parsimonia nella prima stagione, ma è diventata rapidamente la location centrale della seconda. Originariamente si trattava di una vera e propria piccola baita, ma la produzione è passata a un set con pareti rimovibili per controllare meglio l’ambiente. Tuttavia, il set doveva essere circondato da una foresta innevata sufficiente a far pensare a una natura selvaggia più ampia e in linea con il lavoro di location della prima stagione. “Il ponte ologrammi è sempre efficace. C’è una sorta di sfondo fotografico intorno alla scena“, ha detto Ready. “È già abbastanza impegnativo costruire una foresta che la gente ha già visto, e poi bisogna far sembrare gli alberi reali. Quindi abbiamo cercato di far corrispondere la nostra foresta, e poi c’è lo strato di neve“.

Ready e il suo team di produzione hanno affrontato la sfida portando sul palco quanta più natura possibile. “Ho imparato negli anni che se si mescolano materiali veri con materiali finti, in qualche modo il cervello se la beve. Siamo sempre alla ricerca di artificialità e di modelli, e per quanto cerchiamo di essere reali, quando qualcuno fa un albero di gommapiuma o si compra del verde artificiale, c’è una sorta di artificialità che si nota. Così abbiamo portato il 30% di alberi veri [e li abbiamo progettati] per essere appesi al soffitto. Se si riesce a ottenere un albero vero con una corteccia vera in ogni inquadratura, allora il cervello accetta gli alberi di gommapiuma [intorno ad esso] e non va nella cosiddetta Uncanny Valley perché si vede un po’ di realismo“.

Anche la stratificazione è stata fondamentale per il modo in cui Ready e il suo team hanno innevato l’ambiente intorno ai sopravvissuti adolescenti. Esistono molti tipi di neve finta e per creare un paesaggio invernale dall’aspetto naturalistico è stata necessaria la giusta combinazione. “È stato necessario testare diversi prodotti: La neve di carta Krendal, che è molto comune ma tende a sembrare polverosa. C’è il vero ghiaccio di pesce, che però si scioglie. C’è la dolomite, un prodotto a base di pietra macinata, che però non brilla e assomiglia più alla sabbia. Infine, c’è un prodotto in gel più costoso che può sembrare neve sciolta“, ha detto Ready. “Abbiamo dovuto stratificare, giocare e studiare la natura per ottenere l’aspetto giusto“.

Tuttavia, ha detto Ready, “abbiamo consumato così tanta neve Krendal che l’intera provincia della British Columbia l’ha esaurita. Abbiamo dovuto ordinarne altra dall’Alberta“.

Alberi veri e quanto più materiale organico possibile aiutavano a rendere più veritieri quelli falsi. Ma uno dei migliori elementi artificiali sul set sono stati i ghiaccioli. “I nostri scultori hanno realizzato questi incredibili ghiaccioli lunghi per il tetto della veranda della baita, fondendo la plastica e mettendo un gel all’interno, poi abbiamo stratificato una polvere ghiacciata sulla parte superiore. Tutto è diventato un processo intuitivo a due o tre strati e sono molto grato ai produttori e al network che si sono impegnati a farlo nel miglior modo possibile“, ha detto Ready.

Ready ha detto che l’obiettivo era, come minimo, evitare che sembrasse un film di Natale. Per questo motivo, l’approccio di stratificazione del team di produzione ha comportato anche l’aggiunta di materiale detritico alla neve, in modo tale che l’occhio potesse impigliarsi in un cespuglio morto, in ramoscelli trasportati dal vento o in una roccia ricoperta di muschio (schiuma) che interrompeva la linea del bianco. Ma ha anche comportato la rimozione della neve vera in almeno un’occasione.

“Il giorno più difficile per noi dello show è stato quando una tempesta di neve anomala si è abbattuta su Vancouver“, ha raccontato Ready. “Dovevamo girare con due unità il lunedì e durante il fine settimana [prima delle riprese], abbiamo dovuto rimuovere la neve vera dalla nostra location della linea temporale presente mentre aggiungevamo neve finta alla location della linea temporale passata“.

