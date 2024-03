Mancano poche settimane all’inizio delle riprese degli episodi finali di Yellowstone 5 e anche Kelly Reilly, l’interprete di Beth Dutton, ha espresso tutta la sua impazienza al pensiero di tornare sul set dell’amatissima serie Tv scritta da Taylor Sheridan.

Al Radio Times dice infatti:

Dio mio, non vedo l’ora che i fan possano vedere le ultime puntate. Possiamo girare questa serie solo d’estate perché quando arriva l’inverno nel Montana dura da novembre fino a maggio, e nevica molto. Girare questa serie nella neve con i cavalli, semplicemente non è possibile. Per questo abbiamo una finestra temporale ben definita che, l’anno scorso, abbiamo saltato a causa dello sciopero degli attori. Non vedo davvero l’ora che le persone possano riavere Yellowstone. Non vedo l’ora di restituire loro la serie e di portarla a conclusione.