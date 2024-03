Qualche settimana fa, l’insider Matthew Belloni, parlando degli spin-off di Yellowstone che verranno realizzati dalla Paramount e da Taylor Sheridan, citava voci di vere e proprie guerre contrattuali relative agli ingaggi e compensi di Cole Hauser, Kelly Reilly e Luke Grimes che dovrebbero comparire anche in queste nuove produzioni per dare maggior continuità al tutto una volta che la quinta stagione sarà giunta al termine.

Potete leggere il nostro resoconto della faccenda in questo articolo. Intervistata dal Radio Times, l’interprete di Beth Dutton nonché una dei protagonisti della presunta guerra di cui sopra, Kelly Reilly, ha voluto dire la sua.

Interpellata dalla rivista sul trambusto che starebbe accadendo nel backstage contrattuale degli spin-off di Yellowstone, Kelly Reilly dice:

Cosa succederà dopo? Ci sono discussioni, lo sai. Ma non credere a tutto ciò che leggi. È solo un nonsense. Staremo a vedere. Non ho una risposta adesso. Vedremo.

Ora come ora, la mia principale preoccupazione è quella di finire la serie con tutte le attenzioni, la passione e l’amore che posso metterci. Di questo mi preoccupo. Mi sto preparando per quello ora ed è la cosa a cui tengo di più.

Parlando della sua esperienza nel cast della serie aggiunge:

Ho lavorato per 30 anni fra teatro, cinema, televisione da attrice secondaria. Ora ottenere una parte in una produzione che è diventata un colosso di tale portata, è un’altra esperienza, una cosa su cui posso dire “Beh, è stato interessante”. È un’esperienza incredibile, che mi ha arricchito tremendamente permettendomi anche di stringere amicizie importantissime.

Infine, sull’imminente ritorno nei panni di Beth Dutton per le riprese degli episodi finali di Yellowstone 5 dice:

È stato davvero meraviglioso tornare a un personaggio come lei. Amo questo personaggio, ho amato fare questo viaggio con lei e mi ha dato così tanto. Tornare a lavorare con qualcosa che conosci così bene nel tuo DNA è fantastico, ma è stato anche così bello allontanarsi per un attimo, fare alcuni altri film, lavorare con altre persone… per poi tornare invigorita con la capacità di portare qualcosa di nuovo.