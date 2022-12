Yellowstone: Josh Lucas svela i retroscena dei flashback dedicati a John Dutton

Josh Lucas ha interpretato John Dutton, il protagonista affidato a Kevin Costner, nei flashback della serie di Yellowstone e ha condiviso qualche aneddoto e curiosità sul suo coinvolgimento nel progetto ideato da Taylor Sheridan.

L’attore ha raccontato che il creatore dello show lo aveva contattato durante le riprese del pilot, parlando con lui dell’essenza dei personaggi e della storia. Josh ha sottolineato:

Volevo essere nel pilot. Non l’ho detto a queste persone, ma volevo interpretare Rip. Ma Taylor voleva chiaramente Cole Hauser per la parte e per me andava bene perché conosco Cole da quando abbiamo 17, 18 anni.

Lucas ha poi aggiunto che all’epoca Yellowstone non era ancora un successo, ma tutte le persone coinvolte si stavano impegnando per creare qualcosa di unico.

L’attore ha poi iniziato a girare alcune scene molto brevi e Sheridan gli ha detto:

Sarà nella quinta stagione. La quinta stagione è quella in cui appari. Non so se faremo una stagione totalmente con i flashback o degli episodi flashback, ma quello è ciò che posso dirti.

Josh ha sottolineato:

Mi ricordo di aver pensato realmente ‘questo tizio è pazzo’. Mi ricordo di aver avuto quel momento in cui l’idea che uno show televisivo vada avanti per più di uno o due anni è piuttosto unico o raro, figurarsi cinque stagioni. Non è normale. E l’idea che avesse tutte queste stagioni in testa? Ha detto che non sapeva dove stava andando. Sapeva semplicemente che i flashback sarebbero stati piuttosto importanti.

Lo showrunner gli aveva spiegato che John da giovane sarebbe stato davvero importante nella quinta stagione e l’attore ha inoltre condiviso:

Ho parlato recentemente con qualcuno che mi ha detto che quando hanno trovato la location del ranch dei Dutton, Taylor ha camminato in giro e ha indicato alcuni punti dicendo ‘Questo accadrà qui nella prima stagione’ e ‘questo accadrà qui nella seconda. E qui è dove va il cimitero’.

Josh Lucas ha ammesso di essere stato triste perché non faceva parte di Yellowstone, volendo recitare nella serie ancora prima delle riprese del pilot:

Ho pensato che Taylor stesse facendo qualcosa di notevole dal punto di vista della sceneggiatura. Ho pensato che Taylor fosse un talento unico. Era un attore che ha lasciato uno show televisivo perché sentiva davvero chiaramente che il suo valore era più grande rispetto al modo in cui lo stavano valorizzando.

Quando ha dovuto girare le sue scene, per rispettare il livello di autenticità richiesto da Sheridan, ha dovuto prepararsi seriamente in collaborazione con alcuni cowboy ed esperti, arrivando persino a partecipare a una gara che lo ha visto cavalcare e dover isolare una mucca facendola uscire dalla mandria. Josh ha rivelato di aver ottenuto la seconda posizione e di aver sentito la responsabilità di essere all’altezza di Kevin Costner, dovendo interpretare John Dutton da giovane.

Sheridan era già felice per il modo in cui aveva interpretato le piccole scene girate in precedenza, tuttavia Josh Lucas ha voluto avere delle conversazioni con lo showrunner per capire la personalità del personaggio o se si sentiva solo, ricevendo come risposta ‘Lui è troppo impegnato per essere solo’.

Josh ha quindi spiegato:

Non so molto oltre l’ottavo episodio. Amo lavorare allo show, ma non penso che qualcuno lo sappia. Penso sia interamente nella testa di Taylor. Da quel che ho capito, Taylor è alla guida, si ferma e semplicemente scrive. So quello che mi ha detto, che vuole riempire i vuoti riguardanti chi è John Dutton e perché fa le cose che vengono mostrate. Penso che nasca naturalmente da lui e che è nella sua mente da molto tempo. Credo sia una visione unica.

Che ne pensate dei flashback di Yellowstone con Josh Lucas in versione John Dutton? Vi convince come interprete del personaggio?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline