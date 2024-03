In Yellowstone, l’amatissima serie modern western di Taylor Sheridan e John Linson è Kevin Costner a interpretare il patriarca John Dutton, ma, nei vari flashback presenti talvolta nelle puntate, i panni della versione più giovane del personaggio vengono portato da Josh Lucas.

Ed è proprio a Lucas che Screen Rant ha fatto una domanda circa un eventuale spin-off di Yellowstone dedicato al giovane John Dutton. L’attore, chiaramente, ha detto che amerebbe moltissimo esplorare ancora il personaggio e il mondo della serie.

Significa molto per me quando le persone mi contattano chiedendomi del giovane John Dutton o se ci potrebbe essere una serie prequel su di lui.

Ciò che mi ha colpito dell’esperienza con Palm Royale è che stavo girando quella serie, interpretando Douglas durante la settimana, e poi il venerdì sera volavo in Montana, indossando un baffo finto e assumendo la voce di Costner per interpretare il giovane John Dutton. Era il mio lavoro del week end. È stata una realtà quasi bipolare, dualistica, folle perché ovviamente John Dutton è una figura oscura, potente e misteriosa, e baso quello che faccio tutto su ciò che ha fatto Kevin, ma penso anche che sia un mondo che adorerei esplorare ulteriormente.

Non posso descriverti a parole quanto sia incredibile stare con quei cavalli in quel luogo, con la storia che Taylor ha creato per quella serie e quei personaggi. È uno dei lavori preferiti nella mia vita.