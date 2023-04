Non è stato un pesce d’aprile: i fan di Yellowstone che si aspettavano di incontrare Taylor Sheridan e le star più importanti del suo drama non si sono presentati al PaleyFest di Los Angeles sabato.

Quando il panel è stato annunciato per la prima volta, ai fan era stata promessa una line-up ricca di stelle che includeva tutti i membri principali del cast, come Kevin Costner, Kelly Reilly, Cole Hauser, Luke Grimes, Kelsey Asbille, Wes Betley, Gil Birmingham e Jacki Weaver. Era stato anche annunciato che i produttori esecutivi Taylor Sheridan e David Glasser sarebbero stati presenti, insieme ad “altri ospiti che sarebbero stati comunicati“.

Tuttavia, quando è arrivato il momento di celebrare Yellowstone al Dolby Theatre sabato sera, la scaletta è cambiata drasticamente, nonostante il sito web mostrasse ancora tutte le star e gli EP all’inizio della giornata.

Dopo la proiezione del settimo episodio della quinta stagione intitolato “The Dream Is Not Me”, i fan sono stati informati da un rappresentante del PaleyFest che la scaletta del panel era cambiata a causa di “conflitti di programmazione“. La nuova formazione era composta da Keith Cox, presidente di Scripted presso gli MTV Entertainment Studios, e dagli attori Mo Brings Plenty (Mo), Dawn Olivieri (Sarah Atwood), Josh Lucas (il giovane John Dutton) e Wendy Moniz (Lynelle Perry).

I membri del pubblico hanno avuto un sussulto quando hanno saputo dei cambiamenti. Alcuni hanno urlato “dove sono?” durante il panel moderato da Lynette Rice di Deadline, ma ci sono stati applausi di gioia per gli attori presenti. Lucas, in particolare, ha incantato la folla criticando coloro che cercano di ridurre Yellowstone a un dramma da stato rosso. Si tratta di una famiglia e dell’amore, ha detto.

L’assenza di Costner e del co-creatore Sheridan arriva in un momento particolarmente controverso per la serie di successo. A febbraio, Deadline ha riferito che Sheridan e la Paramount stavano lavorando per portare Yellowstone in una nuova direzione senza Costner e portando a bordo Matthew McConaughey. La controversia riguardava il programma di riprese di Costner e quanto tempo – o quanto poco – volesse trascorrere sul set.

Se non altro, Cox ha rilasciato un aggiornamento in merito durante il panel di sabato. Alla domanda sullo stato delle trattative con Costner, Cox ha parlato di lui come “la nostra star, il volto del nostro show e il produttore esecutivo” prima di dire che “siamo molto fiduciosi che continuerà a lavorare con lo show“. E in quel momento Deadline ha parlato di ovazione in sala.

Cox ha poi detto che un annuncio su quando riprenderà la produzione arriverà “presto“, prima di aggiungere che i prossimi episodi “saranno fenomenali. Sono fiducioso“.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.