Il matrimonio di Ben Affleck con Jennifer Lopez è stato uno dei più chiacchierati degli ultimi anni e a meno di un anno dalla loro ri-unione, Affleck ha firmato per produrre Unstoppable, un nuovo dramma sportivo con protagonista proprio la Lopez, attraverso la sua casa di produzione Artists Equity. Ma se i due sono d’accordo sul loro prossimo progetto cinematografico, ciò non significa che siano sempre d’accordo su cosa guardare.

Intervenuto a The Bill Simmons Podcast per promuovere il suo prossimo film Air, Affleck ha scherzato sul fatto che le preferenze televisive della moglie a volte lo lasciano perplesso. Ha spiegato che alla Lopez piace tantissimo la serie western Yellowstone di Taylor Sheridan, a quanto pare molto più di lui.

“Sono un po’ turbato dal fatto che a mia moglie piaccia molto ‘Yellowstone’“, ha detto Affleck, prima di aggiungere che la Lopez è “molto attratta dalla storia d’amore tra Cole Hauser e la donna che interpreta sua moglie“.

Affleck ha dichiarato che Hauser è “eccellente” nei panni di Rip Wheeler nello show, ma le sue osservazioni parlano del divario su come Yellowstone viene visto in diversi ambienti. La serie ha costantemente dominato gli ascolti della televisione via cavo da quando ha debuttato nel 2018 e ha generato una serie di popolari spin-off che vengono trasmessi su Paramount+. Il franchise è un tale successo di ascolti che Paramount sta essenzialmente costruendo la sua strategia di streaming intorno alla produzione del maggior numero possibile di progetti di Sheridan.

Ma a Hollywood la serie non è altrettanto apprezzata. La critica ha respinto in gran parte la serie – al contrario dei prequel che hanno ricevuto il plauso dalla maggior parte delle testate di intrattenimento – e non stimola le conversazioni come fanno gli show di prestigio più interessanti (con un pubblico molto più ridotto).

Naturalmente, Affleck non ha mai lesinato parole quando si tratta di condividere la sua avversione per le opere di intrattenimento che non gli piacciono. Di recente ha raccontato di come la spiacevole esperienza delle riprese di “Justice League” di Zack Snyder lo abbia allontanato dai film di supereroi.

