Pierce Brosnan e Helen Mirren lasciati in attesa sul set: una fonte rivela i dettagli sulla questione MobLand

Pubblicazione: 28 maggio alle 20:15

Il set di MobLand, la serie crime di Paramount+ co-diretta da Guy Ritchie, è diventato teatro di uno scontro che potrebbe segnare una svolta nella carriera di Tom Hardy. L'attore britannico, protagonista della produzione nei panni del fixer Harry Da Souza, si trova al centro di una controversia che ha già fatto il giro di Hollywood e che solleva interrogativi sul suo futuro nello show.



Secondo quanto confermato da The Hollywood Reporter, Hardy avrebbe avuto ripetuti scontri con i produttori durante le riprese della seconda stagione, in particolare con l'executive producer Jez Butterworth e con i vertici della 101 Studios di David Glasser, la casa di produzione dietro MobLand. Le tensioni sarebbero diventate così acute da spingere i produttori a riconsiderare il suo coinvolgimento nella potenziale terza stagione, le cui riprese sono provvisoriamente programmate per settembre di quest'anno, sempre che lo streamer decida di rinnovare la serie.



Ma cosa è successo esattamente sul set britannico di MobLand? Una fonte vicina alla produzione ha descritto un comportamento che ha lasciato tutti spiazzati: "Si rifiutava di uscire dal suo trailer per ore", ha rivelato l'insider. Non si tratta di semplici ritardi: Hardy avrebbe tenuto in attesa l'intero cast, incluse due leggende viventi del cinema come Pierce Brosnan e Helen Mirren, rispettivamente nei ruoli del patriarca Conrad Harrigan e della matriarca Maeve della famiglia criminale al centro della narrazione.

"Ha tenuto il cast in attesa, è una mossa di potere", ha aggiunto la fonte, definendo questo comportamento potenzialmente suicida per la carriera dell'attore. "Fare aspettare Pierce Brosnan, Helen Mirren e altri è suicidio professionale, oserei dire". La gravità della situazione emerge proprio da questo dettaglio: non stiamo parlando di comparse o attori emergenti, ma di colleghi con decenni di esperienza e una reputazione impeccabile nell'industria.



"Tom ha un danno dentro di sé, ma anche una brillantezza, e qualunque cosa stesse succedendo con lui in quel momento, doveva essere persuaso a uscire dal suo trailer", ha raccontato Miller. Il regista australiano ha tracciato un netto contrasto con la professionalità di Theron: "Charlize era incredibilmente disciplinata, una danzatrice di formazione, il che si rifletteva nella precisione della sua performance, e sempre la prima sul set". Miller ha poi aggiunto una riflessione più ampia: "Non ci sono scuse per questo, e credo ci sia una tendenza in questo settore a usare grandi performance come scusa per altre interruzioni che potrebbero essere evitate".



Qualunque sia la decisione finale, questo episodio aggiunge un capitolo significativo alla complessa eredità professionale di Tom Hardy, un attore dal talento indiscusso ma dalla reputazione sempre più problematica. In un'industria dove la collaborazione è fondamentale e dove anche le star più grandi dipendono dal lavoro di squadra, la domanda rimane: quanto può costare un comportamento difficile, anche quando si è tra i migliori nel proprio mestiere?