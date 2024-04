Yellowstone 5: Kevin Costner vorrebbe recitare negli ultimi episodi della serie

Kevin Costner, intervistato da Entertainment Tonight, ha rivelato che vorrebbe ritornare sul set di Yellowstone, prima della sua conclusione che avverrà con la stagione 5.

L’attore ha ammesso:

Mi piacerebbe poterla fare, ma non sono stato in grado. Ho pensato che avrei realizzato sette stagioni, ma ora siamo a quota cinque.

L’interprete di John Dutton ha inoltre aggiunto che non ha idea di come si evolverà la situazione, ma se sarà possibile e si sentirà a suo agio, gli piacerebbe tornare sul set.

Costner ha quindi spiegato che ha pensato a come dovrebbe concludersi la storia del suo personaggio:

Deve essere proattivo in quello che accade e ho le mie ipotesi sul modo in cui potrebbe succedere, ma quello è il compito di Taylor Sheridan. L’ho detto anche a lui un po’ di tempo fa. Avevo delle idee sul modo in cui si dovrebbe concludere, ma dobbiamo semplicemente attendere e scoprirlo.