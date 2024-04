Yellowstone dovrebbe tornare per il resto della sua quinta e ultima stagione nel corso di quest’anno, ma molti dettagli sulla popolare serie di Paramount Network rimangono in sospeso – e l’ultimo aggiornamento da parte di una delle sue star è un po’ frustrante. La star del country Lainey Wilson, che appare anche nella serie creata da Taylor Sheridan, ha recentemente dichiarato a Fox News (via Collider) di essere ancora in attesa di scoprire cosa succederà con il resto della stagione finale, suggerendo che lei e altri membri del cast non sono ancora stati richiamati al lavoro.

“Sto ancora aspettando di scoprire cosa sta succedendo a Yellowstone“, ha detto Wilson. “Non ne ho la più pallida idea. Ho parlato con Kelly Reilly l’altro giorno e vedremo cosa succederà. Quando ci chiameranno, saremo lì“.

La pianificazione della stagione finale di Yellowstone è stata in sospeso per un po’ di tempo, a causa di una serie di ostacoli che hanno turbato Hollywood, incluso uno sciopero e un dramma dietro le quinte che ha coinvolto la star Kevin Costner e il creatore dello show, Taylor Sheridan. Anche se Costner ha espresso il desiderio di tornare, il modo e il momento del suo ritorno rimangono avvolti nel mistero, aggiungendo un ulteriore livello di suspense alla già fervida attesa per la stagione finale.

