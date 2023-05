Dopo un susseguirsi di indiscrezioni e ipotesi, Paramount Network ha confermato che la stagione 5 di Yellowstone sarà l’ultima, ma in arrivo ci sarà uno show sequel.

Gli episodi inediti arriveranno sugli schermi americani a novembre, mentre a dicembre debutterà il nuovo progetto, ancora senza un titolo ufficiale.

Chris McCarthy, presidente e CEO di Showtime, ha dichiarato:

Yellowstone è stata la base su cui abbiamo costruito un intero universo di successi globali – da 1883 a Tulsa King – e sono certo che anche il nostro progetto sequel di Yellowstone sarà un altro grande successo, grazie alla brillante mente creativa di Taylor Sheridan e ai nostri incredibili interpreti che portano in vita questi show.

Per ora non sono stati svelati i dettagli dello show sequel e potrebbe essere quello con Matthew McConaughey che si sosteneva fosse in fase di sviluppo.

Sheridan aveva creato Yellowstone con John Linson. Al centro della trama c’era la famiglia Dutton, che vive nel Montana. La prima metà della stagione 5 ha ottenuto fino a questo momento 17 milioni di spettatori.

Alla base della chiusura sembra ci sia il desiderio di Kevin Costner di dedicarsi ad altri progetti, tra cui il film Horizon di cui è regista e protagonista.

Che ne pensate del fatto che la stagione 5 di Yellowstone sarà l’ultima e verrà realizzata una serie sequel? Siete dispiaciuti per la fine del progetto sulla famiglia Dutton?

Fonte: Variety