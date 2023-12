Yoshiyuki Tomino, creatore di Gundam, spera che l’industria anime non cada negli stessi errori fatti negli ultimi anni da Disney.

Recentemente, Yoshiyuki Tomino è stato intervistato da Toyo Keizai per parlare del tempo trascorso nell’industria degli anime. È stato lì che il creatore ha ammesso che gli anime sono in una sorta di età dell’oro, ma tutto potrebbe finire se l’industria prendesse il posto della Disney.

Tomino ha usato la Disney come esempio per mostrare cosa succede quando i titoli animati perdono il cuore. Il creatore di Gundam ha innanzitutto criticato la scelta della Disney di passare dall’animazione disegnata a mano ai media digitalizzati. Tomino è arrivato al punto di definire le uscite più recenti della Disney “noiose” e, nel peggiore dei casi, “deprimenti”. Quindi, quando gli è stato chiesto perché la pensasse in quel modo, l’autore ha detto che la sua delusione nei confronti della Disney deriva dai suoi obiettivi di produzione.

Il creatore di Gundam è già preoccupato che l’industria degli anime stia prendendo alcunedelle cattive abitudini dalla Disney. Bandai Namco Filmworks, la società dietro Gundam, sta affrontando progetti più grandi che si allontanano dall’animazione tradizionale. Questo preoccupa Tomino perché vede la Disney come un marchio che distribuisce “vuoti successi senza personalità”. Per realizzare buoni contenuti, Tomino ritiene che i creatori debbano poter sperimentare e che i dirigenti come i produttori debbano sporcarsi le mani quando sviluppano un progetto. L’autore ha concluso dicendo che i produttori non possono semplicemente stare da parte e sfornare numeri nella speranza di convincere i creatori a creare solo opere di tendenza che siano redditizie.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Comic Book