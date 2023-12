Sunrise ha pubblicato un nuovo trailer per Mobile Suit Gundam: Seed Freedom, in arrivo il prossimo anno nei cinema.

Mobile Suit Gundam: Seed Freedom è in lavorazione dal 2006, ma è stato rinviato a tempo indeterminato dopo che lo sceneggiatore Chiaki Morosawa si è ammalato. Nel 2016 Morosawa è morto e la produzione del film ha ripreso pochi anni dopo. Bandai Namco Filmworks ha deciso infatti di far rivivere la serie Mobile Suit Gundam Seed, che per chi non lo sapesse è il nono capitolo della fortunata IP.

Tutte le puntate della serie tv sono già disponibili su Crunchyroll, mentre il film è previsto per il prossimo anno.

