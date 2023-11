One Piece

Toei Animation ha pubblicato un teaser trailer dedicato a Egg Head, la nuova saga di One Piece, svelandone anche il giorno d’uscita.

Luffy e la sua ciurma arriveranno nel paradiso tecnologico il prossimo 7 gennaio, e nel teaser trailer, che potete vedere qui sopra, ci sono alcuni dei nuovi design proprio di Egg Head. L’anime però non andrà in pausa durante questo mese, quindi molto probabilmente vedremo altre vicende dedicate al mondo di One Piece.

Qui sopra il poster ufficiale di One Piece dedicato alla saga di Egg Head, vi ricordiamo che tutti gli episodi della serie animata sono disponibili su Crunchyroll.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: YouTube