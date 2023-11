Il primo giorno di Lucca Comics and Games 2023 abbiamo assistito a un panel di Toei Animation dedicato alle grandi novità e alla Europe Festa 2023.

L’appuntamento con la stampa è cominciato con l’arrivo di Yuta Tanaka, regista di Precure All Stars F Movie, e dei produttori esecutivi Aki Murase e Yosuke Asama. Il film, che ha esordito a settembre in Giappone, e stato mostrato in anteprima durante la fiera toscana ed er auno degli appuntamenti più attesi dai fan delle Pretty Cure.

All Stars F celebra infatti il ventesimo anniversario dello show, e supera il record mondiale del film precedente, includendo al suo interno tutte e 78 le PreCure mai apparse. La serie, pensata per un pubblico di giovanissime, vuole trasmettere messaggi d’amore e amicizia, facendo capire alle bambine che ognuna di loro può essere speciale. Il film non ha ancora una data d’uscita ufficiale, ma vi aggiorneremo non appena ci saranno comunicazioni da parte di Toei Animation.

La seconda parte del panel era dedicato a un progetto in collaborazione tra la Francia e il Giappone, intitolato Le Collège Noir.

Le Collège Noir è una serie animata basata sull’omonimo fumetto scritto e disegnato da Ulysse

Malassagne – che dirige anche la stessa serie animata. Toei Animation Europe si unisce allo

studio di animazione francese La Cachette e alla casa di distribuzione ADN (Animation Digital

Network), specializzata in animazione giapponese, per questa nuova co-produzione ambientata

nelle montagne francesi di Cantals e che esplora i temi dell’amicizia, della perdita e del mistero

in un contesto di folklore francese.

La serie sarà composta da 6 episodi da quindici minuti, e si tratta del primo esperimento di collaborazione tra due studi di etnie diverse. Se dovesse andare bene, Toei non esclude collaborazioni ulteriori con altri paesi. La serie è al momento disponibile in Francia su ADN.

La parte finale del panel è invece dedicata a One Piece e alla tanto attesa trasformazione in Gear Fifth di Luffy. Per l’occasione sono stati trasmessi quattro episodi di One Piece nei due cinema di Lucca, a cui sono state tagliate le opening e le ending, che han permesso ai presenti di vedere la trasformazione di Luffy contro il cattivissimo Kaido.

Vedere la trasformazione di Luffy in sala è stata una gioia, anche se mi sarei aspettato qualche taglio più evidente nelle sequenze ripetute tra un episodio e l’altro. Durante il panel comunque, ci è stato confermato che l’anno prossimo, in occasione del 25esimo anniversario dell’anime, la celebrazione sarà ancora più grande.

Infine, nella cornice della casermetta sulle mura è stata organizzata una mostra dedicata a tutti i Gear con gli storyboard dell’anime, potete vedere qualche foto qui sotto:

