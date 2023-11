Ospite di Lucca Comics and Games 2023, Garth Ennis ha parlato davanti agli addetti stampa durante uno dei consueti Press Cafè del suo lavoro e di come apprezza gli adattamenti televisivi delle sue opere.

Parlando degli adattamenti televisivi di The Boys e Preacher, l’autore ha lodato il lavoro di Eric Kripke, Seth Rogen e Evan Goldberg:

Non ho lavorato direttamente con Kripke, Rogen o Goldberg, ma sono molto soddisfatto del lavoro che hanno fatto: grazie alla trasposizione televisiva la mia opera dura più a lungo e continua a vendere alle nuove generazioni e questa è la mia priorità. Non lo dico solo dal punto di vista economico ma soprattutto perché questo contribuisce a mantenerla attuale e conosciuta.

Si è parlato anche della violenza, una delle protagoniste principali delle opere dell’autore:

Cercando di essere il più onesto possibile al riguardo: la violenza c’è e bisogna accettarla e accettarne gli effetti, non solo quelli immediati. Se fossi un autore per bambini mi preoccuperei di scrivere storie edificanti, ma dal momento che scrivo per adulti non sento il bisogno di indorare la pillola, quanto di raccontare la realtà per quella che è davvero.