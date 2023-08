You Don’t Own Me: How Mattel V. MGA Entertainment Exposed Barbie’s Dark Side scritto da Orly Lobel, che insegna legge all’UCSD, verrà adattato in una serie tv prodotta da CBS Studios.

Il progetto si addentrerà quindi nella storia di Ruth Handler, creatrice della Barbie, e di Carter Bryant, che ha ideato le Bratz.

La bambola rivale dell’icona della Mattel è stata ideata durante il tempo libero del designer che si occupava per la Mattel dell’ideazione degli abiti della Barbie. Successivamente Bryant ha venduto il suo concetto per le Bratz a MGA, mentre era ancora dipendente di Mattel, dando il via a una battaglia legale durata un decennio.

You Don’t Own Me esplorerà il lato oscuro delle battaglie legate alle bambole, oltre a a seguire la rivoluzione culturale legata alla Barbie, le polemiche e la competitività nel mondo dei giocattoli. Handler e Bryant, secondo la descrizione del progetto, sono stati outsider che hanno creato bambole che hanno letteralmente cambiato il mondo, ma li ha quasi distrutti.

Fonte: Deadline