Il romanzo Young Mungo, scritto da Douglas Stuart, diventerà una serie tv prodotta da A24, la casa di produzione di Euphoria ed Everything Everywhere All At Once.

Il progetto è destinato agli schermi della BBC e racconta la storia del primo amore di due giovani della classe operaia che vivono a Glasgow.

Al centro della trama ci sono il protestante Mungo e il cattolico James, che vivono in un mondo molto maschile e vengono coinvolti in una divisione sociale e in una lotta territoriale. I due ragazzi dovrebbero essere nemici giurati se vogliono essere considerati veri uomini, tuttavia diventano prima ottimi amici e poi iniziano a innamorarsi.

Mungo deve impegnarsi duramente per nascondere la propria identità a chi lo circonda, in particolare al fratello maggiore Hamish, leader di una gang locale con una reputazione brutale da rispettare. La minaccia di essere scoperto è costante e la possibile punizione è terribile. Quando la madre di Mungo lo manda a lavorare su un peschereccio, insieme a due strani uomini dal passato oscuro e con l’abitudine di ubriacarsi, Mungo deve trovare la forza e il coraggio di tornare in un luogo sicuro, dove lui e James potrebbero avere un futuro.

Il romanzo è stato proclamato Libro dell’anno da realtà come Washington Post, NPR, Time, The Guardian, Amazon, Apple BookPage, Reader’s Digest, e Times Of London.

Lo scrittore Douglas Stuart si occuperà dell’adattamento del libro per il piccolo schermo.

Fonte: Deadline