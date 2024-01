In occasione della stagione 7 di Young Sheldon, Raegan Revord ha pubblicato una foto dei giovani protagonisti ai tempi della stagione 1.

Nella foto, che potete vedere qui sotto, la coppia aveva circa 9-10 anni durante il servizio fotografico, evidenziando quanto siano cresciuti nella serie. Ora hanno rispettivamente 16 e 15 anni, mentre i loro personaggi, Missy e Sheldon, sono un paio di anni più giovani.

Young Sheldon ha iniziato la sua corsa nel 2017, mentre la serie madre The Big Bang Theory si è conclusa nel 2020 dopo essere stata lanciata nel 2007. CBS spiega che la serie in media è stata vista da 11 milioni di spettatori per episodio nelle valutazioni Live+35 multipiattaforma.

Nella serie, Iain Armitage interpreta Sheldon, con Zoe Perry nei panni di Mary Cooper, Lance Barber come George Cooper Sr., Annie Potts come Connie “Meemaw” Tucker, Montana Jordan come Georgie Cooper Jr. e Raegan Revord come Missy Cooper. Jim Parsons, che ha interpretato Sheldon in “The Big Bang Theory”, funge da narratore della serie.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Screen Rant