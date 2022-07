Yu degli spettri: ecco l’interprete di Yusuke Urameshi, arrivano nuovi dettagli sulla serie live-action

Netflix ha finalmente svelato chi vestirà i panni di Yusuke Urameshi nella nuova serie live-action Yu degli spettri. Si tratta dell’attore di Tokyo Revengers, Taluni Kitamura, e oltre ad aver svelato il nome, la piattaforma streaming ha diffuso anche nuove foto e qualche dettaglio in più sull’atteso progetto.

Sebbene esista già una versione anime, la serie sarà tratta principalmente dal manga del 1990. La storia segue un adolescente delinquente di nome Yasuke che muore mentre compie un atto di bontà. Il paradiso e l’inferno non hanno posto per lui, così, nel tentativo di riunire la sua anima al corpo, diventa un detective della malavita.

La notizia è stata riportata inizialmente da IGN; il sito d’intrattenimento ha inoltre diffuso in esclusiva una dichiarazione dell’attore e regista della serie.

“L’opera originale è un capolavoro unico e universale e rappresenta il motivo per cui il Giappone è così orgoglioso della sua forte cultura manga e anime. Sono felice di condividere il capolavoro di Yu Yu Hakusho con il mondo e spero che riusciremo a creare qualcosa che possa piacere a tutti”.

Yusuke Urameshi will be played by Takumi Kitamura #yuyuhakusho pic.twitter.com/LWcZ60LQIw — Netflix Anime (@NetflixAnime) July 16, 2022

“Quando ho saputo per la prima volta che ‘Yu degli spettri’ avrebbe avuto un adattamento live-action, mi sono chiesto con tuta onestà se sarebbe stato mai possibile. Ma dopo che mi è stata illustrata la visione del produttore e le varie possibilità offerte da Netflix, le mie aspettative sono cresciute a dismisura e mi sono ritrovato in preda alla passione più profonda e non vedevo l’ora di dare vita a questo progetto”, ha dichiarato il regista ShoTsukikawa. ” Più di ogni altra cosa, credo che il fascino di ‘Yu degli spettri’ provenga dai suoi personaggi, ed è per questo che ho voluto mettere in evidenza le relazioni e le battaglie affascinanti di questa storia”.

Tsukikawa ha anche rivelato ulteriori informazioni su ciò che i fan possono aspettarsi dalle scene d’azione della serie.

“Gli effetti visivi che stiamo utilizzando sono piuttosto avanzati, in quanto ci avvaliamo di tecnologie all’avanguardia, puntando alla migliore qualità possibile”, afferma. “Infine, fin dall’inizio eravamo fortemente consapevoli di creare una serie per un pubblico globale. Proprio come quando ho sentito parlare per la prima volta di questo adattamento, ci possono essere persone là fuori che pensano che sia un’impresa impossibile, ma non importa in quanti modi io esprima le mie opinioni, credo che il lavoro parlerà da solo e che dimostrerà che è possibile. Continuerò a riversare il mio cuore e la mia anima nel progetto per offrire al mondo il miglior intrattenimento dal Giappone”.

È stato inoltre svelato chi interpreterà Kurama:

Kurama will be played by Jun Shison #yuyuhakusho pic.twitter.com/8l3QriYHjP — Netflix Anime (@NetflixAnime) July 17, 2022

Che cosa ne pensate di queste prime immagini e delle dichiarazioni del regista?