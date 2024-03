Yvonne Strahovski (The Handmaid’s Tale) e Scott Speedman (Grey’s Anatomy) prenderanno parte nel doppio ruolo di attrice e produttrice alla serie horror Peacock Teacup.

Ispirata al romanzo Stinger di Robert McCammon, la serie racconta la storia di un gruppo di persone che vive nella Georgia rurale, costretta a farsi forza a vicenda per affrontare una misteriosa minaccia. Yvonne Strahovski interpreterà un personaggio chiamato Maggie Chenoweth.

Michael Clear (Archive 81), Rob Hackett (Archive 81) e la Atomic Monster di James Wan (The Conjuring) saranno i produttori esecutivi accanto allo scrittore e produttore esecutivo Ian McCulloch (Yellowstone), al regista e produttore esecutivo E.L. Katz (The Haunting of Bly Manor) e all’autore/produttore esecutivo Robert McCammon.

Ancora non si sa nulla in merito all’inizio delle riprese.

FONTE: Deadline